Barry Callebaut ferme une usine dans le piémont italien

Le fabricant de produits à base de cacao et de chocolat Barry Callebaut a annoncé la fermeture de son usine d'Intra, au bord du lac Majeur. Il l'a justifiée dans une lettre au personnel par la rentabilité future limitée et la complexité logistique du site.

L'entreprise ne voit pas d'autre solution que de fermer l'usine et compte soutenir les employés concernés, dont le nombre n'est pas précisé. Un dialogue sera engagé avec les partenaires sociaux et les réglementations locales.

Dans le même temps, Barry Callebaut confirme dans son courrier son plan d'investissement de 500 millions d'euros annoncé il y a un an. Le groupe zurichois compte investir dans les prochains mois en Belgique (Wieze et Hal), en Angleterre (Banbury), en Espagne (Vic), en Serbie (Novi Sad), en Allemagne (Hambourg), en France (Louviers) et en Italie (San Sisto et in D'Orsogna).