BASTOGNE: Benoît Lutgen remporte le maïorat pour la 3e fois d'affilée

Le bourgmestre sortant de Bastogne (en province de Luxembourg), Benoît Lutgen, est réélu pour la troisième fois consécutive. Sa liste a obtenu 62,81% des suffrages et décroche 18 des 27 sièges. La tête de liste centriste a raflé les faveurs de 4.346 électeurs à l'occasion de ce scrutin inédit puisque les communes de Bastogne et Bertogne ne feront plus qu'une en décembre prochain.