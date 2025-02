"Ça peut multiplier le risque d'accident par 10": près de 80% des Wallons enfreignent cette règle au volant

L’étude menée sur 1 000 automobilistes révèle également que 57 % ressentent le besoin d’être joignables en permanence et 34 % ne peuvent pas rester une heure sans consulter leur écran. Un comportement qui entraîne une utilisation accrue du téléphone en conduisant et, par conséquent, une augmentation des accidents.

16 accidents par semaine liés au téléphone

Selon l’AWSR, 16 accidents avec blessés ou tués se produisent chaque semaine en Wallonie à cause de l’usage du téléphone au volant. Le principal facteur de distraction reste l’appel téléphonique : 6 conducteurs sur 10 téléphonent en conduisant, un geste qui multiplie par 5 le risque d’accident, même en mode mains libres.

Mais d’autres usages sont encore plus dangereux :

23 % des conducteurs envoient des messages (SMS, emails, réseaux sociaux),

30 % lisent du contenu sur leur écran,

18 % participent à des appels vidéo, une pratique en forte augmentation.

Les 18-34 ans sont les plus concernés. Ils sont deux fois plus nombreux que les conducteurs plus âgés à écrire des messages (41 % contre 15 % chez les 35 ans et plus) ou à passer des appels vidéo en roulant (32 % contre 12 %).

Un comportement banalisé: "Des conducteurs regarder des films"

Dans la rue, les témoignages confirment cette tendance. "Moi qui habite dans un petit village, je vois souvent des voitures qui dévient parce que les conducteurs sont sur leur téléphone", raconte une jeune fille. Un autre ajoute : "Les gens regardent leurs messages, l’actualité, ils font défiler Facebook ou Instagram. De temps en temps, on voit même des conducteurs regarder des films."