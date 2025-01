Caroline Darian peut-elle demander administrativement à ne plus être la fille de Dominique Pélicot?

C'est ce que m'a confirmé Maître Juliette Daudé, avocate au barreau de Paris spécialisée dans les affaires familiales. Une fois majeur, on peut choisir de ne plus voir son père, de ne plus lui parler, mais il est impossible de "répudier" un membre de sa famille, que ce soit en droit français ou en droit belge. Ainsi, l'acte de naissance de Caroline Darian continuera de faire apparaître le nom de Dominique Pélicot.

Un lien familial impossible à rompre administrativement

Selon l’avocate belge Maître Marina Blitz, les liens entre parents et enfants majeurs sont "indéfectibles". On ne peut pas les défaire complètement, même dans les cas d’indignité ou de comportements indignes. Néanmoins, un fils ou une fille peut changer de nom, comme l’a fait Caroline Darian, et ne pas entretenir de relation avec un père dont elle peut couper les ponts. Elle peut aussi se libérer de toute obligation alimentaire à son égard si ce dernier sort de prison et réclame de l’argent. Sur le plan administratif, le lien continuera pourtant d’exister.