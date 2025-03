"C'est bluffant": qui est JDLF, le rappeur plus vrai que nature créé par intelligence artificielle?

Partager:

L'intelligence artificielle fait craindre le pire aux professionnels des métiers artistiques, en particulier les acteurs et chanteurs. Une technologie avec laquelle des étudiantes de l'IHECS jouent aussi... et le résultat est stupéfiant.

Il est mort il y a plus de 300 ans, mais grâce à l'intelligence artificielle, Jean de La Fontaine a pris aujourd'hui les traits d'un rappeur prénommé JDLF. Il aura fallu trois mois à des étudiantes bruxelloises de l'IHECS (Institut des hautes études de communication sociale) pour donner une seconde carrière au célèbre poète français. "On a repris la peinture de base de Jean de La Fontaine et on s'est surtout attardé sur des caractéristiques physiques, notamment son nez, les yeux, les cheveux bouclés, pour créer notre personnage final", explique ainsi Cristina Sousa Ribeiro, étudiante en Master relations publiques (IHECS). À lire aussi Clonage vocal, génération d'images, e-mails frauduleux... L'intelligence artificielle devient le nouvel outil préféré des escrocs

"Pour la voix, il y a un programme sur lequel on peut générer une voix de toute pièce. Et pour ça, on s'est basé sur la voix de Grand Corps Malade", dit Sita Vervaecke, étudiante. Tout a été géré par l'intelligence artificielle (IA), image par image. "Finalement, quand on arrive au résultat final, on se dit que c'est bluffant. Parce que si je ne l'avais pas créé moi-même, je n'aurais pas su dire que c'était créé à l'intelligence artificielle", ajoute Zazie Dorchy, étudiante. Le projet est né dans le cadre d'un cours destiné à mettre en avant la puissance de l'outil technologique et ses potentiels dérives. Selon Hadrien Hanse, professeur de nouvelles technologies créatives : "Il y a ceux qui accueillent cette technologie en disant ce que ça peut nous apporter créativement en plus, comment ça peut bouleverser nos manières de travailler et d'amener d'autres idées. Et puis on a le côté tout à fait légitime des personnes qui se disent que leur métier est en danger, leur pratique est en danger, leur artisanat ou leur façon de faire est en danger".