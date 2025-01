Les "deepfakes" pullulent sur Internet: comment éviter les arnaques, réalisées avec l'intelligence artificielle ?

En 2023, la technique du phishing, qui consiste à tromper la victime en l'incitant à communiquer des données personnelles, a permis de dérober près de 40 millions d'euros. Les arnaques en tout genre sur Internet sont des phénomènes en constante augmentation. "On constate une augmentation au niveau du nombre de faits recensés. Malheureusement, encore aujourd'hui, on a certainement un chiffre noir vu que parfois il y a des situations relativement intimes ou sensibles et donc les gens n'osent peut-être pas toujours venir déposer plainte à la police, mais malgré tout, on constate une hausse du nombre de faits.", explique Philippe Borza, chef de corps de la zone de police de Châtelet Aiseau-Presles/Farciennes.

Pas assez d'éducation aux médias

Même si elles sont parfois grossières, les arnaques utilisant des personnalités peuvent avoir de lourdes conséquences financières et psychologiques. Certains experts appellent à une meilleure éducation aux nouvelles technologies. "C'est la première révolution industrielle pour laquelle il n'y a pas assez d'investissement dans l'enseignement. On n'enseigne toujours pas correctement l'informatique, aux médias. On ne prend pas le temps de le faire auprès de nos jeunes et donc forcément ça ouvre une surface de manipulation extrêmement importante pour les arnaqueurs de tous types.", indique Axel Legay, senior cyber security expert.

En 2023, 75 % des virements frauduleux liés au phishing ont été bloqués ou récupérés par les banques.