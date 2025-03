"C'est inadmissible": Jean-Luc Crucke hausse le ton et flingue les "petits syndicats" qui "bloquent tout un pays"

Interrogé jeudi en séance plénière de la Chambre, le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke (Les Engagés) a haussé le ton, alors que plusieurs jours de grève sont annoncés prochainement sur le réseau ferroviaire. "Il n'appartient pas à des petits syndicats de bloquer tout un pays et de prendre en otage la majorité de nos concitoyens", a-t-il dit.

Le petit syndicat METISP-protect entamera dimanche soir une grève de sept jours, après neuf jours de grève organisés par le Syndicat indépendant des cheminots (SIC) et le Syndicat autonome des conducteurs de train (SACT) il y a quelques semaines. Les deux plus grands syndicats, la CGSP-Cheminots et la CSC-Transcom prévoient pour leur part 18 jours de grève jusqu'en juillet. Selon le ministre, le but recherché est de "déstabiliser le gouvernement".