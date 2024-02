C’est Mardi gras, la semaine prochaine: est-ce que les cours sont maintenus dans les écoles?

Partager:

C’est la période des Carnavals Et dans plusieurs localités, le point d'orgue des festivités, c'est déjà ce mardi 13 février. Plusieurs personnes, surprises de constater qu’il s’agissait d’un jour de congé, nous ont contactés. Le 13 février, ce sera le Mardi gras. Et effectivement, c'est congé. Pourquoi? D'habitude, ce congé était inclus dans les vacances de carnaval.

Mais ici, avec la réforme des rythmes scolaires et le nouveau calendrier, les vacances sont décalées par rapport au Mardi gras et ça sera le cas aussi en 2027 et 2029. C'est donc désormais un jour férié pour toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À lire aussi La police prévoit 890 services pour couvrir le carnaval d'Alost Est-ce qu'on fait le pont lundi ? Ça dépend des communes. Certaines sont des localités qui adorent le carnaval, où c'est une véritable institution.

Exemple à Malmedy: c'est le Cwarmé qui débute déjà ce samedi. Les élèves sont dispensés de cours lundi et mardi. Il y a aussi évidemment Binche. La journée la plus importante, c'est justement mardi, avec le ramassage des Gilles et le traditionnel cortège dans l'après-midi. Mais, les festivités durent plusieurs jours. Les écoles communales binchoises seront donc fermées le Lundi gras, et le Mercredi des Cendres, en plus du Mardi. Les cours sont reportés, parce que, attention, les écoles ne font pas ce qu'elles veulent. Elles doivent respecter un nombre minimal de 180 jours de classe sur une année scolaire.