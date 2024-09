"C'est un véhicule élitaire": de plus en plus de voitures électriques en ville, comment gérer leur recharge?

Pour lui, l'électrique est un fameux enjeu: "C'est un challenge parce que le véhicule électrique est un véhicule assez élitaire. Il est extrêmement cher et il est généralement utilisé par des personnes qui ont un emplacement chez eux, où ils peuvent le charger, et au travail, où ils peuvent le charger aussi. Alors, la question qui se pose, à partir du moment où on la pose à tous, les personnes qui habitent au 12e étage d'un immeuble et n'ont pas de parking individuel, où vont-ils le charger ? Idem dito pour des personnes qui n'ont pas un emplacement à leur travail. Alors, on essaie d'y répondre en investissant quand même massivement dans nos parkings en chargeurs électriques", a-t-il expliqué.

Martin Buxant lui a alors demandé qui on devrait, selon lui, revenir en arrière concernant le déploiement de l'électrique. Comme on le voit en Allemagne, le soutien des autorités publiques aux véhicules électriques s'est arrêté. Du coup, on ne vend plus de véhicules électriques.

"Pour l'instant, ça marche très bien en Belgique parce qu'il y a de gros avantages fiscaux, a-t-il répondu. Par contre, on voit que les véhicules électriques d'occasion ont du mal à se revendre. Ce que l'on voit aussi dans les autres pays où nous sommes présents, notamment en Allemagne, la demande est beaucoup moins forte. Et donc, le phénomène du véhicule électrique, c'est une décision qui a été imposée au niveau européen en 2035, ça devra tous rouler de façon électrique. La question est de savoir, est-ce que c'est réellement faisable ou pas ? Nous sommes convaincus, en tout cas, que ce sera une des solutions. On n'est pas certains que ce sera la seule."