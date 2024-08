Cette année, la récolte de pommes et de poires ne s’annonce pas bonne: voici pourquoi

Cette année, la récolte de pommes et de poires s’annonce moins bonne que les années précédentes, en raison notamment d’une météo capricieuse.

Sans grande surprise, la météo des derniers mois a joué un rôle considérable. De plus, celle-ci a également modifié l’aspect visuel des fruits. Que cela soit le gel au moment de la plantation, le manque du soleil ou encore les dernières grêles, tout cela a fortement joué sur le développement des fruits.

Pour les producteurs de pommes et de poires, cette année s’annonce bien moins fructueuse que les précédentes. Olivier Warnier, directeur du centre fruitier Wallon, est heureusement chanceux pour ses récoltes, même si sa production est moins bonne qu’avant. "(...) Les récoltes, à l’heure actuelle, on peut estimer qu’on aura une perte de 30 à 35 %, aussi bien en poires qu’en pommes", constate-t-il.

Les grêles ont laissé des impacts sur les fruits, et les producteurs auront donc du mal à les vendre. De plus, le manque de soleil a fait que les poires sont plus brunes que vertes. Du coup, il faudra plutôt les transformer en jus.

Les producteurs auront quand même besoin de saisonniers pour la période à venir, mais ils seront moins nombreux que d'habitude. Par exemple, Jean-Luc Dardenne prendra 25 personnes au lieu des 35 habituelles.