L'Afsca repère une nouvelle fois la mouche orientale des fruits en Belgique

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a une nouvelle fois trouvé la mouche orientale des fruits (Bactrocera dorsalis) en Belgique la semaine dernière, dans un piège sur un marché à Anvers, annonce-t-elle mardi. L'insecte est inoffensif pour l'homme et les animaux, mais peut détruire des cultures entières de fruits et légumes, car les larves dévorent la chair, rendant les cultures impropres à la consommation. Les insectes adultes peuvent également se développer et causer des dégâts considérables.