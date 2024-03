Changement d'heure: voici les conseils d'un somnologue pour un passage à l'heure d'été réussi

Une heure de sommeil en moins, est-ce grave docteur ? Selon Albert Lachman, somnologue, les répercussions de ce décalage ne sont pas nombreuses. "On va être un peu fatigué, mais ce n’est qu’une heure en moins. Si on se donne le temps de suffisamment dormir les nuits suivantes, normalement, on va les récupérer les autres jours", explique-t-il ainsi.

Fatigue, nausée ou maux de tête dans les cas extrêmes, le passage à l’heure d’été n’est pas aussi simple que celui de l’heure d’hiver. Les enfants et adolescents, dont les horloges biologiques sont plus puissantes, sont les plus touchés par ce changement de rythme. "Le problème avec nos adolescents", dit-il, "c’est qu’ils ne dorment pas assez, ils sont en privation chronique de sommeil. S’ils ne se donnent pas l’occasion de dormir un peu plus, ils vont se creuser une dette de sommeil qu’ils auront du mal à récupérer."