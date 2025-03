"Chaque minute compte…": en Belgique, trop peu de personnes sont formées aux premier secours en cas d'incident

Deux ans après son arrêt cardiaque, Arnaud remonte sur le terrain. Le jeune homme n’a que peu de souvenir du match amical entre Wasseiges et Limont, aucours duquel il s'est écroulé à la 60ème seconde. "Je suis tombé sur le terrain la tête la première dans la boue", explique-t-il. "J'ai craché, je suis devenu tout blanc, tout mauve..." Son cœur s’est arrêté de battre pendant six minutes.

"Pouvoir réagir en cas de problème"

Au centre de formation de la Croix-Rouge, on apprend les gestes qui sauvent et on peut obtenir le brevet européen de secours. "Je travaille au contact des jeunes et je pense que ça peut être vraiment utile", affirme une stagiaire. "Même en tant que citoyenne, c'est important de pouvoir réagir en cas de problème."

En 2023, 55.000 personnes ont été formées. Selon l'associationn, ce chiffre n'est pas suffisant. La faute peut-être à des obstacles financiers et organisationnels pour le citoyen. "Il fait payer 75 euros, les mutuelles interviennent à hauteur d'un certain montant en fonction", explique Sarah Nuyens, responsable communication de la Croix-Rouge de Belgique. "Il faut également se libérer deux jours puisque la formation dure 15 heures. Cela se déroule le week-end ou alors il faut prendre congé, ce qui représente un frein."

Ces gestes sont pourtant primordiaux en cas de malaise. Chaque jour, en Belgique, 30 arrêts cardiaques surviennent en dehors des hôpitaux

Certains patients arrivent ici, aux cliniques Saint-Luc de Saint-Lambert. Mais avant cela, la prise en charge sur le terrain est essentielle. Chaque minute sans intervention humaine réduit les chances de survie de 10 à 12%. "Plus le cerveau souffre de manque d'oxygène, moins la probabilité de récupération va être bonne", souligne Christophe Beauloye, chef du service de pathologies cardiovasculaires intensives. "Chaque minute compte. Et au-delà de 60 minutes, la récupération devient presque nulle."

Se former jeune

Comment augmenter ce taux de survie? L’une des clés pourrait être l'éducation dès le plus jeune âge. C’est en tout cas la mission que s'est donnée l’asbl Des vies à sauver.

Certains pays européens ont rendu cette formation obligatoire dans leurs établissements scolaires. "Dans les pays scandinaves, il y a un taux de survie beaucoup plus élevé, qui va de 30 à 50% parce que la population est formée dès le plus jeune âge", rapporte Dévi Chanteux, présidente Des Vies à sauver. "C'est ce que je veux faire ici en Belgique."

Que dit la Fédération Wallonie-Bruxelles?

Selon la FBW, des initiations aux premiers secours sont en principe organisées dans les écoles primaires et le seront bientôt dans l'enseignement secondaire. "Cela fait partie du nouveau référentiel du tronc commun, c'est ce qui est prévu dans le cours d'éducation civique et à la santé pour pouvoir être activement respondable de la sécurité", affirme Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement obligatoire.

A Bruxelles, la formation premiers secours est obligatoire pour obtenir son permis de conduire. Les entreprises forment également certains de leurs employés, un apprentissage très précieux quand on sait qu'en Belgique, 4 personnes sur 10 ont déjà été confrontées à une situation d’urgence nécessitant les gestes de premiers secours.