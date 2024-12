"Choquée", "Carrément déplacé!": des extraits d'émissions exhumés du passé consternent les jeunes d'aujourd'hui

Pour en avoir une idée assez nette, rien de plus simple, allez voir sur TikTok ces vidéos d'émissions télé qui se faisaient avant et qui sont rediffusées par la jeunesse actuelle. Comme pour mieux dénoncer des comportements inadéquats et donc on ne peut plus lourds.

Des extraits d'émissions exhumés du passé révoltent aujourd'hui les jeunes

Ce sont des extraits de "À prendre ou à laisser", animée par Arthur dans les années 2000. Ça suscite l'émoi parmi les plus jeunes d'entre nous. Parmi les séquences, il y a celle où Arthur tient des propos déplacés à une candidate du genre : vous êtes tellement jolie, on a vu des photos de vous en maillot de bain, vous avez fait rêver nos téléspectateurs. Comme si ce n'était pas assez : Arthur l'enlace, gémit dans son oreille et lui demande : "il est jaloux, votre fiancé ?" À l'époque, il paraît que ça faisait rire, et en tout cas, ça ne choquait personne.

En 2024, ça consterne et les internautes réagissent : "Ça ne se fait pas. C'est carrément déplacé", voilà pour les commentaires. "Un internaute s'interroge : personne ne lui a rien dit ? Choquée ". Un autre s'indigne : "Franchement le côté tactile... c'est très... très limite...".

Autre séquence qui ressort du passé et qui ne passe plus : c'était dans "On n'est pas couché". L'essayiste Eric Naulleau y affirmait fièrement avoir rencontré sa femme quand elle était mineure et lui, son professeur. Il répondait aux questions de Laurent Ruquier. En 2022, il a démenti.

Des vidéos finalement bonnes à revoir pour visionner ce qui devrait rester dans le passé, une bonne fois pour toutes.

