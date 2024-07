Claire Michel déçue après une 38e place sur le triathlon: "Je peux mieux faire"

"J'ai mal nagé. Ce n'est évidemment pas mon point fort et il y avait en plus beaucoup de courant. À partir de là, j'étais loin derrière. J'ai ensuite fait de mon mieux sur le vélo et à la course, mais mon retard était trop important. C'était une longue poursuite. C'est vraiment dommage", a réagi la triathlète après l'épreuve.

Michel avait terminé à la 34e place à Tokyo 2020 et avait été contrainte à l'abandon à Rio 2016. Sur le relais mixte, Michel avait fini cinquième aux JO 2021. Elle espérait réaliser une meilleure performance à Paris. "Je suis déçue. Ce n'était pas ma meilleure prestation, je peux mieux faire. Dans le relais, il y aura heureusement une chance de se rattraper. La Belgique est un pays de relais et on pourra toujours faire quelque chose dans cette épreuve. J'ai hâte d'y être".