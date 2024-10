Comportements déplacés, agressions sexuelles: l’UCLouvain a-t-elle mis des choses en place pour "surveiller" ses professeurs?

Face à de tels faits, la question se pose : quelles mesures l’UCLouvain a-t-elle mises en place pour prévenir et traiter ce type de comportements ? Selon Lucie Nicosia, présidente de l’assemblée générale des étudiants de l’UCLouvain, certaines facultés, en particulier celles touchées par des incidents, ont pris des mesures préventives. Par exemple, dans certaines d'entre elles, les examens oraux ne se déroulent plus en tête-à-tête entre un professeur et un étudiant : un second professeur doit être présent, et la porte de la salle d'examen doit rester ouverte pour éviter tout comportement inapproprié.

Les témoignages accablants des étudiants décrivent des gestes déplacés, allant de l'humiliation publique à des agressions physiques. Lors du voyage à Amsterdam, le professeur a franchi une limite supplémentaire en tentant de dénuder un étudiant, en embrassant de force un autre, et en se comportant de manière inappropriée devant une étudiante. Une scène a été filmée par un membre du groupe, ce qui a conduit à son licenciement. Les étudiants, cependant, craignent que sans cette preuve vidéo, leur plainte n'aurait pas été prise au sérieux. "Nous avons tous eu le sentiment que si cette vidéo n’avait pas existé, notre plainte n’aurait pas abouti", confie une étudiante.

Toutefois, ces mesures varient d’une faculté à l’autre, ce qui laisse place à un certain flou dans la gestion des comportements des professeurs. En l’absence d’un règlement disciplinaire unique, chaque faculté adopte ses propres pratiques. Actuellement, l’université dispose de deux commissions de discipline : l’une pour les affaires impliquant des étudiants et assistants, et l’autre pour les professeurs. Un règlement unifié est en cours d’élaboration pour traiter l’ensemble des situations sans exception, y compris celles où des professeurs auraient des comportements déplacés envers des étudiants.

Les étudiants ne sont pas directement associés aux discussions autour de ce nouveau règlement, bien que l’université ait promis de les consulter pour définir une politique de prévention. En attendant, les victimes peuvent se tourner vers la cellule "Together", spécialisée dans l’accompagnement des situations liées à la violence de genre, au harcèlement et aux discriminations. Cette cellule aide les étudiants à comprendre comment signaler des comportements inappropriés et à se faire accompagner dans leurs démarches.

