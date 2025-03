Constat alarmant: un conducteur wallon sur deux s'est retrouvé dans cette situation dangereuse le mois dernier

Près de 46 % des automobilistes wallons admettent avoir conduit en état de somnolence au cours du dernier mois, selon une étude de l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Un phénomène inquiétant, quand on sait que la fatigue au volant multiplie jusqu’à huit fois le risque de collision.

La somnolence au volant est l’une des principales causes d’accidents graves. Selon l’AWSR, un conducteur fatigué réagit moins vite, ne freine pas ou trop tard et n’effectue pas de manœuvre d’évitement en cas de danger.

Les causes de cette somnolence sont multiples : manque de sommeil, horaires décalés, trajets longs et monotones… Avec l’arrivée du passage à l’heure d’été fin mars, le risque est encore plus important, notamment lors des trajets matinaux.