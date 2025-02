Contamination aux PFAS: que pouvez-vous faire pour réduire les risques d’exposition?

Du dentifrice au vêtement gortex, en passant par le poisson… On retrouve des traces de PFAS un peu partout dans notre quotidien. Quels sont les bons gestes et les produits à éviter pour réduire le risque d’exposition ?

D’ailleurs, voici le premier bon geste pour limiter votre exposition : lorsque vous cuisinez, privilégiez l’acier ou la fonte : évitez les poêles antiadhésives. Attention aussi à l’abrasion, les rayures libèrent mécaniquement des microparticules chimiques. "On évite tout ce qui est ustensiles métalliques pour ne pas rayer le revêtement, que ce soit quand on mélange ou quand on sert. Nous, on recommande soit les ustensiles en bois soit ceux en silicone", ajoute la vendeuse.

Dans la boutique spécialisée de Julie, c’est devenu la préoccupation majeure des clients : trouver le logo "sans PFAS". "Les clients s'y intéressent de plus en plus, c'est une question d'actualité et de santé", confirme Julie Fraipont, vendeuse de l'établissement.

Des bons gestes, il faut en pratiquer aussi au supermarché, mais savez-vous lesquels ? Les emballages plastiques et en carton peuvent contenir des PFAS, tout comme les films utilisés pour les sceller. Et puis, les PFAS envahissent toute notre chaîne alimentaire ; les poissons et les crustacés sont particulièrement exposés.

"On va en retrouver dans l'eau, le phytoplancton va filtrer l'eau et être un peu contaminé. Les petits poissons vont manger les phytoplanctons et qui vont également être mangé par des plus gros poissons... On a vraiment une accumulation et toute au-dessus de la chaîne alimentaire se trouve l'homme", explique ainsi Catherine Pirard, responsable de laboratoire à l'ULiège. Consommez donc raisonnablement les produits de la mer et surtout variez votre alimentation.

Empêcher toute contamination, mission impossible

En réalité, éviter toute contamination est impossible, car les PFAS sont partout : dans le dentifrice, le fil dentaire, l'imperméabilisant pour chaussures, les produits cosmétiques ou encore les vêtements en Gortex... La liste est infinie. "On va se méfier de nos poussières de maison, car elles vont peut-être accumuler des PFAS. Si on a habité une région où l'eau de distribution a été contaminée par les PFAS, on va se méfier des légumes autoproduit et des œufs des poules qui courent dans nos jardins", souligne Corinne Charlier, professeure en toxicologie à l'ULiège.

Dernier conseil pour éviter la déprime : restez simplement attentif à vos gestes quotidiens, vous réduirez ainsi les risques d’exposition.