"Protéger la santé des riverains": des concentrations de PFAS élevées près de l'aéroport de Charleroi, Ecolo réclame des "mesures urgentes"

Des mesures fortes et immédiates doivent être prises afin d'empêcher toute aggravation de cette pollution

Une étude récente du bureau Aries Consultants, réalisée dans le cadre du renouvellement du permis d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-Charleroi (BSCA), met en évidence des concentrations élevées de PFAS - jusqu'à 3.200 ng/l - aux abords des zones d'exercices et de maintenance des camions incendie de l'infrastructure.

En 2023, une première étude du consortium "Forever Pollution Project" avait déjà fait état de concentrations importantes de PFAS autour de l'aéroport carolo, et notamment dans sa station d'épuration. À l'époque, les responsables de BSCA avaient émis "de vives réserves" par rapport à cette étude. Les chiffres repris "ne reflètent pas la réalité au niveau de notre aéroport, dès lors que depuis des années nous prenons toutes les mesures nécessaires pour limiter la quantité de PFAS", s'étaient-ils notamment défendus.

À lire aussi Inquiétude à Tubize: suite à la présence de PFAS dans l'eau, les autorités prennent des mesures pour limiter la contamination

"Malgré les réserves alors exprimées par l'aéroport, il est aujourd'hui évident que BSCA a une part de responsabilité dans ces dommages causés à l'environnement. Des mesures fortes et immédiates doivent être prises afin d'empêcher toute aggravation de cette pollution, mais aussi et surtout afin de traiter cette pollution historique", souligne Écolo. "Il est urgent d'adopter un plan de dépollution efficace pour limiter l'impact environnemental et protéger la santé des riverains", ajoute le parti qui interpellera par ailleurs, en commission du parlement régional mardi prochain, le ministre wallon de l'Environnement, Yves Coppieters.

Objectif: "obtenir des réponses claires quant aux mesures concrètes envisagées pour éviter toute nouvelle contamination et assurer une résolution rapide et efficace de ce problème environnemental majeur", conclut Écolo.