Coup dur pour les vignerons, l'année 2024 ne sera pas un grand cru: "Ça fait mal au coeur"

Dans ce domaine namurois, tenu par Jean-François Baele, les récoltes avoisinent habituellement les 100 tonnes de raisins. Cette année, malheureusement, c’est 10 fois moins et les fruits se font rares. "Normalement, à cette période, c'est noir de grappes. Cette année, avec les nuits du 22 et 23 avril, c'est très clairsemé. Suite aux pluies de l'année, il y a eu pas mal de coulure aussi", déplore le vigneron.



Le gel tardif, et la pluie presqu’omniprésente de ces derniers mois, ont donc diminué le nombre de raisin. Pourtant, les grappes présentes sur les vignes sont belles, mais elles ne sont pas mûres... "Ça fait mal au coeur, ces grappes sont belles", remarque-t-il.



Ce vigneron, a donc décidé de ne pas récolter cette année, ce qui représente une perte de 100.000 bouteilles. Un choix pris pour éviter de produire un vin moyen. "En vignification, on a la possibilité d'augmenter la teneur en alcool de 2,5% par l'ajout de sucre. C'est légal, il n'y a pas de mal à le faire mais j'ai l'intime conviction qu'à la fin du processus, cela va se sentir".



Cette perte sèche pour 2024, est néanmoins compensées par les excellentes années 2022 et 2023, où dans ce domaine, la production avait carrément doublé.