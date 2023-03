Cuisiner avec des poêles griffées, est-ce dangereux pour la santé?

Ce sera bientôt le moment de penser au grand nettoyage de printemps. L'occasion pour beaucoup d'entre nous, de faire un grand tri dans ses armoires. Céline a déjà commencé. Elle rangeait sa cuisine, les tiroirs, les casseroles, et surtout les poêles. Les siennes sont particulièrement griffées. Elle se demande si c'est vraiment dangereux pour la santé ?

La réponse est oui. Une poêle en mauvais état peut libérer des millions de particules de plastique. On parle bien de poêles en Téflon. Ces poêles anti adhésives permettent de réduire les matières grasses. MAIS, quand le revêtement antiadhésif est abimé, elles deviennent dangereuses.

Des chercheurs australiens ont montré qu'une seule éraflure libère plus de 9.000 particules de plastique. Et ces particules se retrouvent ensuite dans les aliments préparés. Ce qui peut être cancérigène et toxique pour le foie, les reins ou encore le système immunitaire.

Faut-il alors abandonner toutes ses casseroles en Téflon ?

Pas forcément, si vous en prenez soin. Voici justement quelques conseils : - Au moment de la cuisson, ne laissez pas chauffer les poêles à vide.