Danone renonce au Nutri-Score sur certains de ses produits: l'entreprise s'explique sur son choix

Le groupe alimentaire Danone a récemment supprimé le Nutri-Score de certains de ses produits qui ont été rétrogradés par cet indice alimentaire. Ce revirement est mal digéré par les associations comme Testachats et Foodwatch, qui déplorent que Danone ne fasse figurer ce score que quand la note lui est favorable.

Avec un code couleur simple, allant du vert au rouge, et des lettres de A à E, le Nutri-Score, lancé en 2017, oriente le consommateur vers les produits meilleurs pour la santé et pousse les industriels à améliorer leurs recettes. Danone rappelle qu'elle a vite adopté ce procédé. Cependant, le comité scientifique du Nutri-Score a décidé il y a quelques mois de revoir sa méthode de calcul. Depuis, certaines boissons du groupe agro-alimentaire présentent un bulletin nettement moins flatteur.

Les produits à boire des marques Actimel, Activia, Alpro, Danette, Danio, Danonino ou encore HiPRO ne reprennent désormais plus le Nutri-Score. Danone pointe des "incohérences significatives" dans l'élaboration de cet indice. "Le fait que des aliments ayant des compositions nutritionnelles similaires aient un Nutri-Score différent selon qu'ils sont présentés sous format à boire ou en pot entraînera une confusion chez le consommateur." L'entreprise conteste "la révision de l'algorithme qui bascule les produits laitiers et végétaux à boire dans la catégorie des boissons et les compare aux sodas".