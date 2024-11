Dans quelles villes de Belgique recense-t-on le plus d'actes antisémites?

En 2023, la Belgique a enregistré un nombre record de 144 signalements d'actes antisémites. Anvers et Bruxelles sont en première ligne, cumulant plus de 90 % des incidents recensés, dont 21 agressions. Pourquoi ces deux villes sont-elles les plus touchées par ce phénomène inquiétant ?

L'année 2023 est marquée par une hausse significative des actes antisémites, avec 144 signalements. Cette augmentation est en partie liée aux attaques du 7 octobre en Israël. Selon Joël Kotek, historien et président de l'Institut Jonathas, l'antisémitisme connaît une accélération depuis cette date, ainsi qu'après les agressions de supporters juifs à Amsterdam. "On assiste à une décomplexion de la parole et maintenant des actes", confie-t-il.

Selon antisémitisme.be, Anvers est la ville où l'on recense le plus d'actes antisémites en Belgique en 2023. Cette situation s'explique notamment par la forte présence de la communauté juive dans la ville. Bruxelles suit de près, étant la deuxième ville où vivent le plus de Juifs en Belgique.

Pourquoi Anvers?

La visibilité de la communauté juive à Anvers est un facteur clé. "Les Juifs dans cette ville sont plus reconnaissables qu'ailleurs et deviennent plus facilement des cibles", explique Joël Kotek. La communauté juive orthodoxe, très présente à Anvers, porte des vêtements traditionnels qui les distinguent, ce qui peut les exposer davantage aux agressions.

Après les incidents survenus à Amsterdam, plusieurs messages appelant à la violence contre les Juifs ont circulé ces derniers jours à Anvers. Cette situation alarme les autorités et les organisations de lutte contre l'antisémitisme, qui appellent à la vigilance et à des mesures pour assurer la sécurité de la communauté.

Aversion en hausse

L'Institut Jonathas a mené une enquête révélant que 14 % des Belges expriment une aversion pour les Juifs. Ce chiffre est nettement plus élevé qu'en France, où ce sentiment concerne 6 % de la population, selon un sondage Ifop. L'antipathie pour les Juifs atteint 22 % à Bruxelles, 16 % en Flandre et 9 % en Wallonie. Ces données soulignent une inquiétude grandissante quant à la perception des Juifs en Belgique.

Face à cette situation alarmante, des organismes comme l'Institut Jonathas œuvrent pour "objectiver l'antisémitisme sous toutes ses formes" et "maintenir les Juifs en Belgique". Il est essentiel de sensibiliser le public, de promouvoir le dialogue intercommunautaire et de renforcer les actions pour lutter contre toutes les formes de discrimination et de haine.