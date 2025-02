De l'Amérique latine jusqu'en Belgique, comment la drogue s'infiltre-t-elle chez nous? "C'est très difficile pour les douaniers"

Plus de huit tonnes de cocaïne ont été saisie en Colombie. L'affaire remonte à quelques semaines et ne surprend pas les autorités. La drogue est majoritairement produite dans ce pays, ainsi qu'au Pérou et en Bolivie. La cocaïne est ensuite acheminée dans des ports stratégiques au Panama, en Équateur ou encore une fois en Colombie.

La cocaïne transite principalement par voie maritime. Elle passe soit par l'Afrique de l'Ouest, avant d'arriver à Anvers, soit directement par le port d'Anvers. Les trafiquants utilisent plusieurs techniques pour la transporter. La méthode la plus classique : la drogue, est cachée dans des conteneurs. Mais une autre méthode est de plus en plus utilisée : la cocaïne, sous forme liquide, est dissimulée dans des produits légaux tels que le charbon, le bois, le textile ou encore dans des produits alimentaires.