De plus en plus de travailleurs absents plus d'un mois pour maladie: un secteur touché bien plus que les autres

Un travailleur sur sept dans le secteur privé est absent plus d'un mois pour maladie, ressort-il des chiffres sur l'absentéisme pour cause de maladie du secrétariat social de SD Worx. Le spécialiste en ressources humaines se base sur sa propre analyse de données de plus d'un million de travailleurs au sein de 38.000 entreprises.

L'absentéisme pour maladie court (moins d'un mois), moyen (entre un mois et un an) et long (plus d'un an) ont augmenté en 2024, en comparaison avec l'année précédente. Le pourcentage de travailleurs absents plus d'un mois a le plus augmenté. En raison de ces absences, 10% des jours de travail du secteur privé ont été perdus pour cause de maladie.

L'absentéisme moyen est le plus bas en région de Bruxelles-Capitale et le plus élevé en Wallonie, mais "l'augmentation la plus élevée est en Flandre et dans les emplois d'ouvrier : les ouvriers sont en moyenne absents plus souvent et plus longtemps", explique Katleen Jacobs, experte juridique chez SD Worx. Le spécialiste en RH note également une hausse chez les employés. L'absentéisme de moyenne durée a le plus augmenté chez les travailleurs de moins de 40 ans.