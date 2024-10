De Vylder ému suite à son titre mondial: "Après les Jeux, j'ai eu beaucoup de mal"

"Après les Jeux Olympiques (de Paris), j'ai traversé une période très difficile. J'en attendais tellement, mais ça s'est très mal passé. J'ai complètement perdu confiance en moi. Le podium aurait déjà été fantastique aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu imaginer que je décrocherais le titre mondial."

De Vylder a pris le contrôle lors de la dernière des quatre épreuves, la course aux points, en remportant pas moins de trois tours. "Avant la course aux points, j'étais dans une très bonne position : cinquième, avec beaucoup de coureurs autour de moi. Je savais qu'il serait impossible pour Yanne (Dorenbos, leader à ce moment-là) de surveiller tout le monde. Je devais essayer de prendre des tours, et c'est exactement ce que j'ai fait."