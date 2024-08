Déjà médaillée, Lotte Kopecky débute l'omnium sans pression: "Les Jeux sont réussis"

"Mon objectif pour dimanche reste le même, mais la pression est retombée. Si je devais rentrer chez moi les mains vides, mes Jeux seraient ratés. Mais ce n'est déjà pas le cas", a expliqué Kopecky mardi lors d'une conférence de presse à Saint-Quentin-en-Yvelines. "Sans médaille, j'aurais "dû" plutôt que "voulu" dimanche. Cela peut bien sûr avoir une influence positive".

L'omnium est composé de quatre courses: le scratch, la course tempo, l'élimination puis la course aux points. C'est sur les deux dernières que Kopecky espère pouvoir faire la différence. "Pour moi, c'est un énorme avantage. Vous avez peu de temps pour récupérer et votre capacité d'endurance peut alors se manifester", explique Kopecky. "Je le vois souvent dans la course aux points. Beaucoup de concurrentes sont à bout de souffle et j'ai généralement un peu d'avance".