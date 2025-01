Déportations de 25.000 Juifs et Tziganes vers les camps de la mort: la SNCB appelée à "présenter des excuses"

La SNCB doit présenter des excuses pour le rôle qu'ont joué les chemins de fer belges dans la déportation vers les camps de la mort durant la IIe Guerre mondiale, recommande un groupe de sages mis en place dans le sillage d'une étude historique.

Entre 1942 et 1944, le SNCB a déporté plus de 25.000 Juifs et Tsiganes. Et pendant l'occupation allemande, elle a reçu plus de 50 millions de francs belges de la part de l'Allemagne, révèle une étude bouclée fin 2023 par le Centre d'Étude Guerre et Société "Cegesoma". Un groupe de diverses personnalités a été mis sur pied pour donner une suite au rapport.