"La réalité ici est extrêmement brutale et dure": une centaine de jeunes Belges visitent Auschwitz

Ils ont entre 16 et 18 ans, et ce déplacement n’a rien d’une excursion ordinaire. Ces jeunes Belges ont été invités à découvrir l’horreur d’Auschwitz pour comprendre l’une des pages les plus sombres de l’Histoire et, à leur tour, devenir des témoins.

"Un témoin raconte ce qu’il a vu, entendu et ressenti", explique sur place Dominique Demoulin, notre journaliste qui les accompagne. "Mais pour être un bon témoin, il faut avoir été confronté à la réalité des faits. Cette réalité ici, elle est brutale, extrêmement violente, extrêmement dure."