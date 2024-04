Depuis 10 ans, le prix de l'immobilier en Belgique n'a cessé d'augmenter: voici les régions les plus touchées

Toujours selon le site, en mars 2024, acheter un bien immobilier à Bruxelles est 2.2 fois plus cher qu'en Wallonie et 1.6 fois qu'en Flandre. Cependant, entre 2022 et 2023, la capitale était la seule région ayant connu une baisse de son prix médian pour l'achat d'un logement alors qu'il a augmenté en Flandre et en Wallonie.

Des tendances différentes

Lorsque l'on y regarde de plus près pour l'année 2023, on constate que les variations de prix diffèrent en fonction des provinces, avec des écarts allant de -2 % jusqu'à +5.5 %. C'est notamment le cas pour la province du Limbourg, de Flandre occidentale et de Namur, où le prix de l'immobilier a le plus grimpé. À l'opposé, la province de Liège, du Brabant Wallon et Flamand sont les endroits où cette hausse est la moins forte.

Dans un précédent article où nous évoquions déjà cette hausse des prix, Philippe Ledent, économiste chez ING, s'était exprimé sur le sujet. Il évoquait notamment le fait que les taux d'emprunt de ces dernières années sont plus élevés que ceux d'il y a 10 ans. "On avait un problème à générer de la croissance économique et la banque centrale avait tendance à abaisser les taux pour soutenir l'économie".