Des glaces 3 couleurs de l’Expo 58 aux cornets de la côte, les souvenirs glacés des étés des années 60

Un peu plus tard, d'autres parfums apparaissent, pistache, citron et café. Manny, elle, habitait Bruxelles, elle se rappelle alors des premiers vendeurs ambulants : "Il y avait une statue, à la sortie de l’Abbaye de la Cambre, on appelait ça la Congolaise et il y avait un triporteur et il venait et il vendait de la glace".

Été 1958, le temps de l'Exposition universelle à Bruxelles et des premiers cornets de glace dont Andrée se souvient très bien : "En 1958 à l'Exposition, il y a eu les glaces de l'Exposition, les glaces 3 couleurs qui ont eu un succès fou qu'il y a encore maintenant d'ailleurs, donc vanille, chocolat et fraises au milieu je crois ou je ne sais plus, avec une galette".

Mais la glace, on la dégustait plus souvent à la côte, pour ceux qui avaient la chance d'y aller comme Daniel: "On allait manger des gaufres chez Siska, on allait manger des glaces chez Verdonck. Je me rappelle la marmite, c'était un assemblage de plusieurs boules avec un soupçon d’Advocaat dans une taverne de la Zeelaan".

Le petit Piyou, lui, préférait les gaufres : "Les meilleures gaufres étaient à Westende, alors je ne sais pas pourquoi, ce n'est probablement pas vrai, mais c'est celles qui nous goûtaient le plus et on allait toujours au moins une fois à Westende pour manger des gaufres. On avait les glaces de chez Palermo, il y avait les pistolets du matin et les crevettes qu'on achetait, qu'on épluchait le matin pour mettre dans les pistolets".

Un must aussi pour la famille d'Alain qui passait un mois à la côte chaque été: "C'était la joie de mes grands-parents, d'acheter des crevettes à pleines poignées et alors les décortiquer. Ils passaient des heures et des heures à décortiquer les crevettes, je ne vous dis pas pour avoir quatre tomates farcies aux crevettes, ça occupait quasiment tout l'après-midi. Puis alors, exceptionnellement, une fois par semaine, les frites qu'on allait chercher très précautionneusement avec la casserole, bien sûr, on n'allait pas mettre ça dans du papier".