Des manifestants particuliers seront mobilisés ce lundi: "Les seuls citoyens belges pour qui la grève est interdite"

Le SLFP-Défense représentera les militaires, privés du droit de grève, à la manifestation pour les pensions lundi à Bruxelles. Ils dénoncent des pertes salariales et un allongement de carrière, critiquant une gestion inefficace des investissements dans la Défense.

Une journée d'action pour défendre les conditions d'accès à la pension se tiendra lundi, ainsi qu'une manifestation à Bruxelles. La Défense, que la coalition Arizona (N-VA, MR, Engagés, Vooruit et CD&V) compte pourtant revaloriser, sera représentée dans la capitale. "Il y aurait un consensus (entre les partis du futur gouvernement, NDLR) pour augmenter le budget de la Défense", mais les militaires aussi seront "victimes de la 'supernote' socio-économique de Bart De Wever", pointe Boris Morenville, dirigeant responsable SLFP-Défense chargé de négociations.

Pour le syndicaliste, le prochain exécutif fait fausse route en séparant des dossiers : "Si on injecte beaucoup d'argent dans de nouveaux F-35, de nouveaux navires... mais qu'il n'y a personne pour les piloter, cela s'appelle gaspiller les deniers publics. C'est de la mauvaise gestion", explique-t-il.

Avec les nouvelles conditions d'accès à la pension, "le personnel perdra à terme entre 300 et 800 euros (par mois, NDLR), en plus de travailler 11 ans de plus. Ce n'est pas un win-win, c'est un lose-lose", souligne M. Morenville.

À cela s'ajoute une population militaire vieillissante. "Il n'y a pas de jeunes qui entrent dans l'armée", constate-t-il. "Nous demandons de maintenir les conditions actuelles."