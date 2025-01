"Je comprends leurs soucis": Bart De Wever s'exprime sur la grève nationale attendue ce lundi

Ce lundi 13 janvier, une importante manifestation se tiendra à Bruxelles pour protester contre la réforme des pensions prévue par le prochain gouvernement fédéral. Lors d’une soirée du Nouvel An, le leader de la N-VA, Bart De Wever, s’est exprimé à ce sujet.

Hier soir, à l'occasion du Nouvel An, le président et les chefs de file de la N-VA ont rassemblé quelque 5.000 membres et sympathisants de la formation nationaliste à Malines.

Dans son discours, Bart De Wever a longuement évoqué les négociations fédérales qu'il dirige depuis environ six mois. Toutefois, ces discussions s'avèrent, de son propre aveu, difficiles. "Je ne vais pas cacher la réalité... Ce pays va très mal. (...). Des mesures décisives sont nécessaires pour assurer notre prospérité à court et à long terme. Je préfère vous le dire honnêtement : le col que nous devons franchir est hors catégorie", a-t-il concédé.