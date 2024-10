Des milliers d'animaux sont déjà morts: une aide octroyée aux éleveurs pour faire face à la maladie de la langue bleue

Au 30 septembre dernier, 1.765 exploitations agricoles wallonnes étaient touchées par la fièvre catarrhale - ou maladie de la langue bleue - sur un total de 3.636 foyers confirmés en Belgique, a indiqué jeudi, en commission du parlement wallon, la ministre régionale de l'Agriculture, Anne-Catherine Dalcq.

Selon les chiffres de Sciensano, 364 exploitations ovines, 1.382 exploitations bovines, 12 exploitations de caprins, 5 d'alpagas et 2 de cervidés sont concernées au sud du pays. S'il est difficile d'avoir des chiffres précis, la maladie semble avoir causé la mort de quelque 7.600 bovins et 6.500 ovins en août, a ajouté la ministre qui a rencontré les syndicats du secteur jeudi passé afin d'évoquer la situation et les pistes d'aides.