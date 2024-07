Detilleux, De Froidmont et Schuermans testent leur forme olympique à Beringen

Les championnats de Belgique de mountainbike se déroulent de vendredi à dimanche à Beringen. Ils constituent une chance pour Emeline Detilleux, Pierre de Froidmont et Jens Schuermans de faire le plein de confiance avant les Jeux Olympiques de Paris. Schuermans est de retour après une petite fracture au tibia.

Les championnats s'ouvriront vendredi avec le cross-country short track (XCC). Le cross-country Olympic (XCO) sera au programme samedi (pour les jeunes et les Elites 3) et dimanche (pour toutes les autres catégories).

Chez les élites dames, tous les regards se tourneront vers la tenante du titre Emeline Detilleux et qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Chez les messieurs, le champion en titre Pierre de Froidmont et le quintuple champion Jens Schuermans peaufineront aussi leur condition avant les Jeux.