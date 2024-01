Deux accidents vers la capitale et des ralentissements: quelle est la situation sur les routes ce mardi matin?

08h43 291 km de files cumulées La circulation est assez compliquée sur la E19 Anvers-Bruxelles avec deux accidents vers Bruxelles. Le premier à hauteur de Malines-sud qui provoque 45 minutes de files puis le second à l'entrée de Bruxelles à hauteur du Parking de Peutie où le dépannage est en cours. Vous ralentissez 20 minutes jusque Machelen. Les files sont toujours conséquentes vers la capitale sur tous les grands axes : 35 minutes sur le ring intérieur entre Grand-Bigard et Machelen 30 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Léonard 25 minutes de perdues sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Heverlee. 20 minutes sur l'E411 entre Overijse et Auderghem. En région liégeoise, l'accident à Vottem est toujours d'actualité sur la E313. 15 minutes de files sont constatées entre Fexhe-Slins et Liège De même que les 30 minutes à ralentir sur l'E40 Aix-La-Chapelle - Liège entre l'Aire de Melen et Cheratte. On ajoutera enfin 10 minutes de perdues sur l'A604 entre Grâce-Hollogne et Jemeppe et enfin 10 minutes sur l'A602 entre Bonne fortune et Saint-Laurent en direction de Liège. Il y a en tout 291 km de files cumulées sur nos routes ce matin.



08h21 L'accident sur la E40 dégagé L'accident sur la E40 Liège-Bruxelles à Sterrebeek a été dégagé. Mais des files sont toujours présentes entre Haasrode et Woluwé-Saint-Etienne (+30 min). Situation aussi un peu compliquée sur le ring extérieur où vous perdez 30 minutes entre Braine-l'Alleud et le Carrefour Léonard. En intérieur, vous ajoutez 10 minutes entre Haut-Ittre et Huizingen puis 30 minutes entre Grand-Bigard et Machelen. 35 minutes à ajouter maintenant sur l'E411 Namur-Bruxelles : 20 de Overijse au Carrefour Léonard et 15 dans la zone de travaux avec des files débutant à Champion. En région liégeoise, un accident est signalé à Vottem sur l'E313 venant d'Anvers. 10 minutes de files sont constatées entre Liers et Vottem en direction de Liège. Vous ralentissez aussi 30 minutes sur l'E40 Aix-La-Chapelle - Liège entre l'Aire de Melen et Herstal-Haut. 15 minutes de perdues aussi sur l'E25 entre Wandre et Bressoux en direction de Liège. Un accident s'est produit sur la Nationale 5 Charleroi-Philippeville-Couvin à hauteur de Bruly-de-Pesche en direction de Couvin. Le passage serait difficile. Un premier accident a eu lieu entre un camion et une voiture, suivi d'un autre accident impliquant un 3e véhicule.

07h36 La circulation se complique vers la capitale Mauvaise nouvelle pour la circulation vers la capitale: un accident s'est produit sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek en direction de Bruxelles. La bande de gauche est obstruée. Conséquence directe sur votre circulation: 25 minutes de perdues depuis le Parking d'Heverlee jusque Woluwé-Saint-Etienne. 15 minutes à ajouter sur le ring extérieur de Bruxelles entre Braine-L'Alleud et le Carrefour Léonard.

sur la E411 entre Overijse et le Carrefour Léonard.

sur la E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen

sur l'E429 Tournai - Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles. On rappelle cet accident sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur un peu avant Fernelemont en direction de Liège. Accident qui ne provoque pas d'embarras de circulation. Toujours sur cette E42, mais dans l'autre sens, on signale l'immobilisation d'un convoi exceptionnel en bande d'arrêt d'urgence au niveau de Heppignies vers Mons.

07h12 Un accident sur la E42 Un accident est signalé sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Fernelmont en direction de Liège. La bande de gauche est bloquée à la circulation. Une voiture a percuté la berme centrale et un camion se situe en bande d'arrêt d'urgence. Les premières files sont constatées vers Bruxelles sur l'E411 dans la zone de chantier. Vous perdez déjà 10 minutes vers Bruxelles entre Daussoulx et Aische-en-Refail. 10 minutes supplémentaires entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. Les ralentissements habituels sont présents sur le ring intérieur de Bruxelles avec 15 minutes à ajouter entre Expo et Machelen en direction de Zaventem.



Premières files également sur le ring extérieur entre Lillois et Argenteuil en direction de Léonard (+6 min). Si vous vous rendez au Luxembourg via la E411, vous ralentirez déjà 15 minutes entre Hondelange et Capellen au Luxembourg.



06h31 De légers ralentissements C'est toujours très calme sur nos routes avec seulement les ralentissements sur le ring intérieur de Bruxelles entre Zellik et Jette (+3 min) et ensuite entre Strombeek-Bever et Machelen (+4 min) en direction de Zaventem. 5 minutes à ajouter également sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles et Halle.