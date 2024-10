Deux suspects en lien avec un enlèvement à Ixelles placés sous surveillance électronique

Les faits s'étaient déroulés dans la soirée du 29 septembre dernier. Vers 23h00, un jeune homme avait été cambriolé chez lui, rue Kerckx, avant d'être emmené de force dans une voiture. Il avait été retrouvé 24h00 plus tard, blessé, dans le Bois de la Cambre. Sans être en danger de mort, il avait toutefois été transféré à l'hôpital.

Le parquet de Bruxelles a immédiatement ouvert une enquête et la police a pu interpeller quatre suspects. Ceux-ci ont été inculpés pour séquestration et pour coups et blessures intentionnels entraînant une incapacité de travail. Deux d'entre eux ont été libérés sous conditions et les deux autres ont été placés sous mandat d'arrêt. Entre-temps, la détention provisoire des deux derniers suspects a été prolongée d'un mois, mais il a été décidé qu'ils pourraient la purger sous la forme d'une surveillance électronique.