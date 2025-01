"On doit faire preuve d'hospitalité": un hôtel de Waterloo offre son mobilier aux plus précarisés

Pour ce dernier, offrir ces meubles aux plus démunis est une évidence : "On doit aussi faire preuve d'hospitalité pour ces personnes qui sont peut-être un peu moins favorisées que d'autres qui, eux, ont la chance de bénéficier de ces infrastructures. (...) Ils vont pouvoir l'avoir à minima chez eux".

On a eu l'idée de faire appel à une ASBL pour que ce mobilier - qui est encore en très bon état - puisse servir à d'autres qui en ont besoin

Et ce grand déménagement est réalisé grâce à l'aide de l'ASBL l'Ilot, venant en aide aux personnes sans-abri. "Ça nous arrive de temps en temps. Ce n'est pas tous les jours, mais on a une fois par an, plus ou moins, on a la possibilité de récupérer quelques mobiliers dans les hôtels", souligne David, membre de l'ASBL. "La plupart du temps, ce sont des personnes privées qui nous donnent des meubles".

Ce matériel va d'abord être stocké avant d'être distribué à ceux qui en ont le plus besoin, dans des maisons d'accueil notamment. Les premières camionnettes remplies de meubles ont quitté l'hôtel, le déménagement devrait durer plusieurs jours.