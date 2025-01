Douze militaires belges blessés y participeront: qu'est-ce que les Invictus Games créés par le prince Harry?

On entend souvent parler des Invictus Games, notamment dans Place Royale, parce qu'ils ont été créés par le prince Harry. En fait, ce sont des jeux sportifs internationaux destinés aux anciens combattants et militaires blessés ou malades. Ils ont été créés il y a 11 ans, en 2014 par le prince, lui-même ancien militaire très engagé.

L'objectif de cette compétition sportive, est de promouvoir la résilience, la récupération et l'inclusion pour ces militaires et combattants qui ont tout donné pour leur pays et qui aujourd'hui souffrent de séquelles physiques ou psychologiques. On y retrouve de nombreux sports comme la natation, l'athlétisme, le rugby ou le basket en fauteuil roulant.