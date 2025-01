Ecolo réclame la suspension de X en Belgique et en Europe: qu’en est-il ailleurs dans le monde?

Partager:

Elon Musk et Marc Zuckerberg possèdent, entre X, Facebook et Instagram, les réseaux sociaux les plus puissants du monde et ont décidé de ne plus les modérer.

Elon Musk plus proche que jamais de Donald Trump et désormais soutien actif de l'extrême droite allemande: pour la coprésidente d’Ecolo, Marie Lecoq, ç'en est trop et il faut suspendre le réseau social X en Belgique et dans toute l’Europe. "Nous assistons à une dérive alarmante", a-t-elle affirmé. "X est devenu un outil au service d'un multi-milliardaire aux ambitions politiques autoritaires, qui soutient ouvertement des forces conservatrices et clivantes comme l'AfD en Allemagne ou les climatosceptiques au Canada. Cette plateforme, qui favorise les contenus haineux et divisifs, met en péril la cohésion sociale et la stabilité démocratique. Nos institutions ne peuvent rester passives face à une telle menace". À lire aussi Elon Musk, en direct sur X, appelle à soutenir le parti d'extrême droite allemand: "Sinon cela va devenir bien, bien pire" Pour le patron de la plateforme, la régulation européenne des réseaux sociaux serait de la censure. Mais d'autres pays ont-ils déjà suspendu voire interdit X ou un autre réseau social ? En réalité, ils sont plusieurs à avoir pris de telles décisions. dans le monde Selon les données de Surfshark, spécialisé dans la sécurité des données en ligne, l'application est à l'heure actuelle inaccessible dans huit pays, souvent des régimes autoritaires : en Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, Myanmar, Pakistan, Turkménistan et Érythrée, tandis que 30 autres pays - majoritairement situés en Afrique - l'ont bloqué au moins une fois depuis 2015.

X, anciennement Twitter, a été interdit au Vénézuela en août pendant la répression des manifestations anti-Maduro. Le délai a expiré mais l'interdiction court toujours. Au Brésil, on a suspendu X pendant 40 jours, entre août et octobre. Son retour a été autorisé après un long bras de fer entre Elon Musk et le juge de la Cour suprême. Elon Musk a dû céder à ses exigences en matière de lutte contre la désinformation et les discours de haine en ligne, payer près de 5 millions d'euros d'amende et nommer un nouveau représentant légal au Brésil. 77 restrictions dans le monde Toujours selon Surfshark, depuis 2015, et selon les données disponibles, 62 pays ont restreint ou bloqué l'accès à des réseaux sociaux ou des applications de messagerie. Si l'on comptabilise les coupures et autres restrictions d'accès à Internet, ce chiffre grimpe à 77. À lire aussi "On ne peut pas tolérer ça, on doit intervenir": Alexander De Croo s'en prend à Elon Musk et Donald Trump