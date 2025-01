"On ne peut pas tolérer ça, on doit intervenir": Alexander De Croo s'en prend à Elon Musk et Donald Trump

Alexander De Croo appelle la Commission européenne à agir contre l'usage des réseaux sociaux pour déstabiliser les démocraties, citant les risques liés à la plateforme X et à son propriétaire Elon Musk.

Le chef du gouvernement démissionnaire a évoqué l'"ingérence d'hommes riches et puissants actifs dans les médias", sans pour autant citer le milliardaire Elon Musk, propriétaire du réseau X et partisan actif de partis de droite populiste voire d'extrême-droite sur le continent européen.

M. Musk a exprimé publiquement son soutien au parti d'extrême-droite allemand AfD et annoncé la tenue d'un débat ce jeudi avec sa présidente. En soi, rien n'interdit la diffusion sur X d'un tel débat. Mais la Commission européenne surveillera l'éventuel traitement préférentiel dont pourrait bénéficier ce "livestream" sur la plateforme, a-t-elle averti lundi.

La Commission européenne a ouvert fin 2023 une procédure formelle contre X pour des infractions au DSA, le règlement européen des services numériques, notamment pour non-respect présumé de l'obligation de limiter les risques liés aux processus électoraux. Elle organisera le 24 janvier prochain une table ronde avec l'agence allemande de coordination des services numériques, la société civile et les grandes plateformes (dont X) dans le cadre des élections du mois de février.

"Nous sommes soumis à des attaques constantes contre notre souveraineté", a souligné M. De Croo. "On ne peut pas tolérer ça, on doit intervenir"

"Nous avons des bases légales pour intervenir", a expliqué le Premier ministre en réponse à des questions d'Ismaël Nuino (Les Engagés), François De Smet (DéFI), Rajae Maouane (Ecolo-Groen) et Christophe Lacroix (PS). "La Commission européenne devrait entrer en action et utiliser les instruments du DSA. La liberté d'expression m'est chère mais elle ne peut servir de prétexte à des mensonges et à de la manipulation (...) Je plaiderai pour une intervention", a-t-il insisté.

Mais dans le même temps, "il faut faire confiance à notre population, la majorité de la population dans nos pays voit très bien la différence entre ce qui est de l'information et ce qui est de l'intox".

Le Premier ministre s'exprime sur Donald Trump

Alexander De Croo a appelé jeudi à "garder son sang-froid" face à la multiplication des propos polémiques tenus par Donald Trump à l'approche de son retour à la Maison Blanche.

"Une des leçons du premier mandat du président Trump c'est qu'il ne faut pas réagir à tout, beaucoup de choses sont lancées avec comme seul objectif de lancer une discussion qui finalement ne mène pas à grand chose", a déclaré Alexander De Croo, interrogé à ce sujet par des députés à la Chambre.

"On doit garder notre sang-froid", a dit le dirigeant libéral flamand.

Donald Trump a déclenché des réactions indignées, notamment de Paris et Berlin, en évoquant cette semaine une possible annexion du Groenland, territoire autonome du Danemark. Il s'est dit prêt à agir de la même manière pour le canal de Panama, artère vitale du transport maritime mondial, là aussi sans exclure un recours aux forces armées.

Le milliardaire américain, réélu président en novembre et qui doit entamer son deuxième mandat le 20 janvier, avait déjà déclaré fin 2024 que le contrôle du Groenland était "une nécessité absolue" pour "la sécurité nationale et la liberté à travers le monde".

Pour Alexander De Croo, il ne faut "pas réagir à chaque provocation" du républicain, car "on le ferait chaque jour".