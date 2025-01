Effondrement à Ghlin: le secteur de la construction suit des règles de sécurité mais "il y a encore des erreurs"

Partager:

À Ghlin, l’effondrement d’une toiture d’école en construction relance le débat sur la sécurité dans le secteur. Malgré des contrôles et des formations, des erreurs persistent. Chaque jour, 150.000 ouvriers prennent des risques sur les chantiers. Comment mieux les protéger ?

Une enquête a été ouverte à Ghlin pour déterminer les causes de l'effondrement, ce mardi, de la toiture d'une école en construction. Quatre ouvriers et un pompier avaient été blessés. On sait que l'accident s'est produit alors que les ouvriers coulaient une chape de béton. Un travail qui avait pourtant été apparemment autorisé la veille par un ingénieur en stabilité. À lire aussi Une partie de la toiture de l’école Barigand s’effondre à Ghlin: "On a entendu un gros boum et j'ai vu un homme tomber" Ce n'est pas le premier accident qui survient sur un chantier. Le secteur de la construction est d'ailleurs le plus risqué en la matière. Et c'est normal quand on sait que chaque jour, plus de 150 000 ouvriers travaillent sur des chantiers en Belgique avec des formations et des règles de sécurité importantes à respecter.

Sur le chantier d'un immeuble de bureau de 750 mètres carrés sur trois étages, les ouvriers sont équipés de matériel de protection. Des garde-corps sont également installés pour éviter les chutes. La sécurité est constamment au centre des préoccupations : "On a des conseillers en prévention externe que l'on rémunère pour aller voir sur nos chantiers si effectivement toutes les mesures de sécurité sont bien prises au bon moment. Et effectivement, on le fait souvent aux étapes clé, avant le bétonnage, vérifier que tout est bien étançonné, que nos ordis sont bien posés", explique Geoffroy Doquire, administrateur-délégué de l'entreprise de construction. À lire aussi Accident mortel sur un chantier à Remicourt: un engin tombe sur un ouvrier et lui enlève la vie Pour étançonner, par exemple, un ingénieur en stabilité doit tout calculer avant l'installation, comme l'explique Luc Bois D'Enghien. "On pose des filières, c'est avec des étançons, une poutre en bois au plafond, et en fonction de la largeur, c'est une ou deux filières. On respecte les données de l'ingénieur pour notre sécurité et pour la sécurité du bâtiment en elle-même."