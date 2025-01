Une partie de la toiture de l’école Barigand s’effondre à Ghlin: "On a entendu un gros boum et j'ai vu un homme tomber"

Une toiture en construction s'est effondrée à Ghlin (et non pas une grue, comme précédemment communiqué par erreur par la Ville de Mons). Selon le bourgmestre, quatre ouvriers ont été blessés dont deux grièvement. Un pompier a également été blessé. Les raisons de l'accident, survenu lors du coulage de béton, sont toujours inconnues actuellement.

"J'ai vu un homme tomber de mes propres yeux et j'en tremble encore", affirme Aurélie, mère d’un enfant de sixième primaire inscrit dans l'école Barigand, où un accident de chantier s'est produit lors du coulage de béton. Selon elle, la toiture s'est effondrée, provoquant la chute de cet ouvrier qui y travaillait. "C’était la sortie des classes et on attendait dans la cour et là, on a entendu un gros boum, décrit-elle. J’ai vu le béton couler, puis les plaques de béton s’effondrer et j’ai vu cet homme tomber. J’ai tout entendu : les cris, les "au secours",…". Selon ce témoin, les professeurs se sont mis à courir pour lui venir en aide.

Selon le bourgmestre socialiste de Mons, Nicolas Martin, quatre ouvriers ont été blessés, dont deux grièvement. Leurs jours sont en danger. Les ouvriers sont des sous-traitans de l'entreprise Favier. Un pompier a également été blessé.