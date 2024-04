Emma Plasschaert remonte en 19e position

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts restent huitièmes en 49er FX, après une 5e, une 3e, une 16e et une 9e place jeudi. Elles comptent 64 points après dix régates. Le duo norvégien Helene Naess/Marie Ronningen est en tête avec 37 unités.

Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck sont 31es (63 points) et Jan van Maercke et Jack Gogan 85es (161) après sept régates en 49er.

En Nacra 17, Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen (170 points) sont remontés en 20e position après dix régates, Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs (299 points) occupent la 39e place et Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien (325 points) la 42e