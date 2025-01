En famille, dans un centre d'accueil ou à l'hôtel: tous les Belges n'ont pas fêté la nouvelle année de la même manière

À Falisol, près de Sambreville, une vingtaine de personnes étaient réunies pour fêter le réveillon en famille. Au programme: apéro, raclette et moments de partage. "On a fait Noël en famille mais en plus petit comité. Ici, on a ajouté les amis, comme ça on est plus nombreux et c'est plus gai pour faire la fête", explique Eric.

Ce moment de partage fait du bien à ces familles qui sont en difficulté, comme le confirme Ludovic, qui est là depuis 6 mois. "Oui, ça fait du bien, surtout pour les enfants. Nous, on est adultes, on prend sur les épaules mais c'est les enfants qui en pâtissent un petit peu. On espère retrouver un logement le plus vite possible pour que les enfants soient heureux, ils demandent souvent pour avoir leur propre chambre, mais pour l'instant, c'est le calme plat", confie-t-il.

Suite de ce tour des réveillons à l'hôtel Van der Valk à Charleroi où certaines personnes profitent de cette formule de fête pour ne pas passer la soirée seule. "Je vis seule, donc c'est important pour moi d'être avec des amis et de ne pas rester à la maison", explique cette participante.

Au total, l'hôtel a accueilli 700 clients pour cette soirée. Kevin et Maëlle ont donc travaillé la nuit de la Saint-Sylvestre, et ne le regrettent pas. "En même temps, on passe aussi un bon moment avec les gens, bien que ce ne soit pas notre famille", estime Kevin. "On le fête avec les clients et nos collègues donc en soi, on profite tout autant", ajoute Maëlle.