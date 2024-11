En un an, les suppléments d'honoraires ont été réduits de moitié pour ces examens médicaux, annonce Solidaris

Les patients paient désormais beaucoup moins de suppléments d'honoraires pour les scanners (CT-Scan) et les IRM qu'ils doivent passer. Le montant à débourser a été réduit de moitié grâce à l'interdiction des suppléments introduite l'année dernière, explique ce samedi la mutualité socialiste Solidaris.

Des règles plus strictes concernant les suppléments d'honoraires pour les scanners, également appelés "examens de tomodensitométrie", et pour les IRM sont en place depuis le 4 décembre 2023. Elles ont été implémentées, car les hôpitaux demandaient presque systématiquement des suppléments d'honoraires pour ces examens d'imagerie médicale dits lourds.

D'après Solidaris, cela en compromettait l'accessibilité. La mutualité socialiste a analysé les factures de ses membres pour vérifier si les hôpitaux et les radiologues respectaient les nouvelles règles. Elle a comparé les périodes décembre 2023-avril 2024 et décembre 2022-avril 2023. Il apparaît que les patients paient beaucoup moins et beaucoup moins souvent des suppléments d'honoraires.