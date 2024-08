Envie de glace artisanale? Voici comment les différencier des glaces industrielles

Contrairement aux idées reçues, le terme "artisan glacier" n'impose aucun cahier des charges dans la fabrication ou dans la composition des glaces. Comment reconnaître la glace faite maison ? D'abord, il n'y a aucun arôme ni colorant. La vraie recette de la glace est "très simple" et comprend peu d'ingrédients.

Avec les températures estivales de cette semaine, peut-être certains craqueront pour une glace. Mais pas n'importe laquelle. Souvent, le choix se porte sur les glaces artisanales. Mais comment être certain qu'elles le soient vraiment ? "Visuellement, c'est un peu difficile. Au goût, pour moi, il y a plusieurs facteurs. La glace est beaucoup plus légère, plus onctueuse. Certaines sont très sucrées, d'autres très grasses", explique Christophe Paccitti, artisan glacier.

Les glaces contiennent très peu d'ingrédients : au moins 40 % de fruits, un tiers de sucre et une base de lait, sauf pour les sorbets. "Là, c'est exempt de lait. C'est du sucre, de l'eau et une purée de fruits. Cela peut parfois être un tiers de chaque, parfois plus. Cela dépend du taux de sucre contenu dans le fruit", poursuit l'artisan glacier.