"On est inquiet": la fermeture d'Audi Forest a aussi des conséquences sur les sous-traitants

C'est un coup de tonnerre pour les employés d'Audi Forest. Il leur a été annoncé ce matin que l'usine était en faillite et donc, qu'ils perdraient leur emploi. Pendant les six prochaines semaines, plus aucun employé ne se trouvera sur le site de l'usine.

Il y a aussi de plus petites entreprises comme Compass, qui s’occupe de petite restauration pour Audi et qui emploie une vingtaine de personnes. "On s'occupait du catering, de la petite restauration pour tous les travailleurs. En tout, on est 20 personnes employées. Là, on est devant, on ne peut plus rentrer, on est inquiet", Sebastiano Bonifacio, employé chez Compass group.

Pour lui comme pour tous les autres, l'avenir est plus qu'incertain.