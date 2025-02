"Et vous êtes d'accord?!": Christophe Deborsu surpris par une technique utilisée par des parents pour surveiller leurs ados

Christophe Deborsu est parti à la rencontre des jeunes d'aujourd'hui pour connaître leur mode de vie, dans le cadre de l'émission "Je vous dérange". Le temps passé sur leur téléphone n'a pas manqué de le surprendre... Et certains remèdes de parents non plus.

Pour faire face au phénomène des réseaux sociaux et à l'influence qu'ils peuvent avoir sur les adolescents, mais également pour la sécurité de tous, certains parents ont décidé d'opter pour une solution dont le journaliste soupçonnait même l'existence... La géolocalisation.

"Tout le temps, jour et nuit"

Sur la classe interrogée par Christophe Deborsu, une "bonne moitié" est géolocalisée grâce à une application. Elle permet aux familles de savoir en permanence où leurs jeunes sont. "Ils ont ma localisation, tout le temps, jour et nuit", indique une élève. "Ils regardent sur leur téléphone et ils voient où vous êtes?", questionne le journaliste. La jeune fille répond par l'affirmative. "Et ça, vous êtes d'accord?!", s'étonne-t-il. Même réponse pour l'adolescente. "Oui totalement, je ne leur cache rien."

Ce traçage ne semble pas déranger les jeunes, qui n'y voient là aucunement une atteinte à leur liberté, mais plutôt une manière de rassurer. "Il y a 20 ans, le monde était beaucoup moins dangereux qu'aujourd'hui", explique la même jeune fille. "Et du coup j'imagine quand j'aurai des enfants, ça sera encore plus dangereux que quand moi j'étais jeune. Et protéger les enfants, c'est le plus important."

Une réponse qui s'ancre dans la réalité des adolescents aujourd'hui, "couvés, même à distance", s'amuse Christophe Deborsu.

