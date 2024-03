Évitez au maximum le centre de Bruxelles: quel est l'état des routes ce mardi matin?

07h28

Ralentissements habituels autour de Bruxelles

Les ralentissements habituels autour de Bruxelles.Vous perdez 25 minutes en venant de Liège depuis l'E40. C'est entre Heverlée et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

Depuis Namur et l'E411, là vous perdez 10 minutes entre Hoeilaart et Léonard. Pour vous qui venez à Bruxelles depuis la province de Hainaut maintenant,

Vous êtes ralenti durant 10 minutes sur l'E429 entre Tubize et la chaussée de Mons. 10 minutes de perdues également sur le ring entre Waterloo et le Carrefour Léonard.

Un peu plus loin, dans l'autre sens, là c'est 15 minutes que vous perdez en ring intérieur à l'approche du chantier de Léonard. C'est entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren.

Au nord du ring de Bruxelles, vous perdez 20 minutes en intérieur entre Expo et Machelen, direction Zaventem. Et dans l'autre sens, c'est 6 minutes de perdues entre Grimbergen et Wemmel.

Enfin, on termine avec le sud du pays. Vous perdez actuellement 20 minutes sur l'E411 en direction du Grand-Duché de Luxembourg. Vous ralentissez entre Hondelange et Capellen.